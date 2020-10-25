Франция

Представляем вашему вниманию видеообзор поединка чемпионата Франции.

ПСЖ после поражения от Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов (1:2) несколько подправил себе настроение, разгромив Дижон в чемпионате Франции.

Мойзе Кин уже на третьей минуте забил дебютный мяч за ПСЖ, а еще через 20 минут оформил дубль. Позже еще два гола добавил Килиан Мбаппе, а Неймар записал на свой счет в этой встрече два ассиста.

ПСЖ – Дижон 4:0

Голы: Кин, 3, 23, Мбаппе, 82, 88.

ПСЖ: Рико – Дагба, Данилу, Диалло, Баккер – Дракслер (Эррера, 59), Маркиньос (Руис-Атил, 73), Рафинья (Фадига, 85) – Сарабия, Кин (Мбаппе, 73), Неймар.

Дижон: Алагба – Буй (Шафик, 79), Манга, Пансо, Нгонда – Ндонг, Лаутоа (Диоп, 55), Эдимбе – Бальде (Шайдле, 79), Конате (Селина, 70), Шуар.

Предупреждения: Конате, Пансо.