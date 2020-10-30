Франция

Президент Пари Сен-Жермен Насер Аль-Хелаифи был оправдан от обвинений в ходе суда в Швейцарии.

Как сообщает BBC, с действующего президента французского ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи были сняты все обвинения в коррупции, которые были предъявлены ему в рамках судебного разбирательства в Швейцарии.

Напомним, что Аль-Хелаифи, который также является представителем медиагруппы BeIN, был обвинен в предоставлении "подарков" бывшему генеральному секретарю ФИФА Джерому Вальке — правой руки экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера, за счет которых хотел получить права на трансляцию чемпионатов мира в 2026-м и 2030-м годах.

После того, как Вальке был признан виновным в деле о подделке необходимых документов, касающихся прав на телетрансляции международных состязаний, он был приговорен к 120-и суткам условно, а также был обязан выплатить ФИФА сумму в размере 1,65 млн евро в качестве возмещения убытков.

В ходе дополнительно судебного разбирательства в Швейцарии, прокуратура требовала для Вальке приговора к трем годам тюремного заключения, однако данное ходатайство было отклонено, а вместе с ним с Джерома сняты обвинения во взятках и преступных злоупотреблениях. Следовательно, Аль-Хелаифи, которому предъявлялось "обвинение в подстрекательстве Вальке к совершению тяжких уголовных преступлений", также был оправдан.

Комментарий катарского бизнесмена последовал незамедлительно: "Это восстанавливает мою веру в верховенство закона и надлежащую правовую процедуру после четырех лет беспочвенных, фиктивных обвинений и постоянных попыток очернить мою репутацию, все из которых оказались полностью и абсолютно необоснованными", — сказал президент ПСЖ.

В то же время, для Вальке это была лишь часть обвинений, которые ему предъявляются. В 2016 году ему запретили заниматься футболом на 10 лет за серию предполагаемых нарушений этического кодекса руководящего органа, связанных с перепродажей билетов на чемпионат мира, взяточничеством и отказом от сотрудничества со следователями.

Теперь, президент ПСЖ может со спокойной душой посетить матч своего клуба, который пройдет 31 октября в 22:00 — парижане на выезде играют с Нантом.