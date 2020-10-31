Франция

Менеджер сетует на тяжелый график в футболе.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель заявил, что постоянные нагрузки и отсутствие перерыва несут вред футболистам.

"Мы собираемся убить игроков. Я всегда говорил об этом. Мы убиваем их, потому что есть важная связь между подготовкой, матчами и отдыхом".

"В футболе это всегда падает на плечи величайших игроков, потому что они всегда будут играть за свою страну. Они играют во время перерыва, они путешествуют, и это, на мой взгляд, слишком много. У них нет фазы восстановления, чтобы позволить им вернуться к форме. Это не секрет, это бывает в спорте. Подготовка влияет на травмы и результативность".

"Без подготовки игроки становятся более хрупкими, и ими сложно управлять. Это не оправдание, это правда. Мы будем искать решения, и я надеюсь, что мы их найдем", — цитирует Тухеля Goal.

Ранее сообщалось, что в ПСЖ случился конфликт между главным тренером и спортивным директором из-за несостоявшихся трансферов.