Франция

Менеджер ответил на критику о скором увольнении.

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель отреагировал на информацию о том, что его могут вскоре уволить со своей должности.

"Французская пресса всегда задает этот вопрос, говорит, что моя работа опасности. Так было с момента моего приезда, я не знаю почему. Такое впечатление, что пресса и окружающая среда очень, очень критичны.

Мы можем согласиться с тем, что это не влияет на мою работу с командой и персоналом. Это жизнь тренера в Париже, она никогда не бывает другой. Для меня это не проблема. В спорте бывают сложные фазы.

Мы не ожидаем победы в каждой игре, мы также знаем, в каком состоянии мы находимся. Против Лейпцига можно было выиграть. Если мы выиграем 24 ноября на Парке де Пренс, ситуация будет прямо противоположной", — цитирует тренера Goal.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Лейпцигом и ПСЖ.