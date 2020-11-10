Франция

Известный в прошлом итальянский футболист и экс-тренер Дженоа находится в поисках следующего места работы.

Как сообщает ресурс Football Italia, со ссылкой на интервью RMC Sport известного итальянского полузащитника Тиаго Мотты, экс-наставник Дженоа, среди прочих, рассматривает возможность своего трудоустройства на посту главного тренера французского ПСЖ.

Бывший игрок парижан намерен воспользоваться окном возможностей в виде подходящего к концу в 2021-м году контракта немецкого специалиста Томаса Тухеля, который не спешит с продлением отношений с финалистом Лиги чемпионов УЕФА прошлого сезона.

"Очень лестно и позитивно, что люди говорят обо мне. Я горжусь этим и чувствую себя счастливым, — сообщил Мотта, комментируя слухи, которые появились в итальянской и французской прессе накануне, — Я счастлив получить признание болельщиков клуба, в котором я провел большую часть своей карьеры. Надеюсь, что однажды я смогу отплатить за оказанное мне доверие".

Забегая наперед, Мотта уже начал размышлять о возможном стиле игры парижан под его руководством: "Мне нравится атакующий футбол, но для того, чтобы создать атакующий футбол, нужно быть динамичным, хорошо занимать места и атаковать, нужно рисковать. Чтобы привнести динамику в футбол, нужно быстро вернуть мяч. Когда у вас есть мяч, вы можете выбирать, что делать".

"Я думаю, что такая команда, как Пари Сен-Жермен совместима с моими идеями", — пришел к заключению экс-игрок сборной Италии.

Напомним, что у Тиаго Мотты уже был не только опыт шести сезонов игры за ПСЖ, но и работы непосредственно в структуре клуба. С 2018-го по 2019-й год им возглавлялась юношеская команда парижан U-19.

Итальянский полузащитник провел в свое время за ПСЖ 166 матчей, в которых отличился 12 забитыми мячами и 18 голевыми передачами. Свою карьеру игрока Мотта завершил 1 июля 2018 года именно в качестве игрока парижан.