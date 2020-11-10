Франция

Клуб начал переговоры о пролонгации с игроками.

Спортивный директор французского ПСЖ Леонардо заявил, что клуб попытается продлить контракты с лидерами Неймаром и Килианом Мбаппе.

"Мы начали переговоры с Неймаром, Мбаппе и Ди Марией о продлении их контрактов. В этом году ПСЖ понес финансовые убытки, у нас сложный момент, но мы говорим напрямую с Мбаппе и Неймаром. Есть вопрос о сроках новых соглашений. Идея продления контрактов существует. Наступил тот самый момент, чтобы вынести это на всеобщее обозрение".

"Мы надеемся сохранить в команде Хуана Берната, Юлиана Дракслера и некоторых молодых футболистов. До них тоже дойдет очередь, будем общаться".

Также Леонардо заявил, что ПСЖ не сможет выкупить контракт форварда Мойзе Кина у Эвертона.

"К сожалению, у нас нет возможности выкупить Мойза Кина. Кин — отличный нападающий на будущее, но в арендном соглашении не прописан вариант с выкупом этого игрока"- цитирует Леонардо Goal.