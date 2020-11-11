Франция

Представители клуба уже связались с отцом футболиста.

Лидер испанской Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси заинтересовал французский ПСЖ.

По информации издания ESPN, которое ссылается на инсайдера Лео Парадизо, представители французского клуба уже связались с отцом Лионеля Месси Хорхе, и планируют договориться о трансфере в январе 2021 года.

Текущий контракт аргентинца с Барселоной рассчитан до лета 2021 года и пока не ясно, будет ли Лионель его продлевать.

Напомним, летом Месси мог покинуть Барселону, однако после смены главного тренера решил остаться в клубе.