Франция

Ноэль Ле Гре не согласен с руководством Лиги 1, желающим сократить количество команд.

Президент французской федерации футбола Ноэль Ле Гре вступил в полемику с президентом французской лиги Венсаном Лабрюном и главным тренером национальной сборной Дидье Дешамом — сообщает Foot Mercato.

Президент Лиги 1 и главный тренер "ле бле" считают, что высший дивизион необходимо сократить до 18 команд, а глава федерации за то, чтобы оставить все как есть.

"Сейчас не время принимать скоропалительные решения, – заявил Ле Гре. – Нужно провести экономическое исследование, проконсультироваться с командами, трансляторами"

"Принимать такие революционные решения, просто подбрасывая монетку, недопустимо. Сейчас кто-то уверен, что сокращение до 18-ти команд пойдет на пользу, но совсем недавно те же люди требовали расширения до 22-х команд".

Главной проблемой изменения формата Лиги 1 представляется то, что договор с трансляторами подписан до 2024 года, и в нем речь идет о 20-ти командах.