Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Мойзе Кин, фото getty images
21 ноября 2020, 06:22
В рамках центрального поединка одиннадцатого тура чемпионата Франции Монако играл против ПСЖ.
Парижане вышли вперед благодаря дублю Килиана Мбаппе еще в первой половине игры, но подопечные Ковача смогли перевернуть поединок во втором тайме и отпраздновали победу.
Обзор матча:
Монако — ПСЖ 3:2
Голы: Фолланд, 52, 66, Фабрегас, 84 — Мбаппе, 26, 37
Монако: Манноне — Матсима, Дисаси, Бадьяшиль, Балло (Кайо, 46) — Диоп (Йоветич, 90+2), Тчуамени (Флорентину, 90), Фофана, Мартинш (Матацо, 90+5) — Геббельс (Фабрегас, 46), Фолланд
ПСЖ: Навас — Дагба, Диалло, Кимпембе, Курзава (Баккер, 68) — Ди Мария (Неймар, 60), Данилу (Паредес, 68), Рафинья (Флоренци, 85), Сарабия — Мбаппе (Руис-Атиль 68), Кин
Предупреждения: Фофана, Фабрегас — Перейра, Руис-Атиль, Кимпембе
Удаление: Диалло, 82