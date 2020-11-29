Франция

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка двенадцатого тура испанской Ла Лиги.

Действующий чемпиона Франции потерял очки во втором поединке кряду на внутренней арене, сыграв дома вничью в матче против команды из нижней половины турнирной таблицы. ПСЖ играл с акцентом на предстоящий поединок в рамках Лиги чемпионов УЕФА, поэтому ключевых футболистов Томас Тухель заменил под завершение поединка, когда итоговый счет противостояния сформировался окончательно.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча

ПСЖ — Бордо 2:2

Голы: Неймар, 27, Кин, 28 — Пембеле, 10 (авт.), Адли, 60

ПСЖ: Рико — Флоренци, Пембеле, Кимпембе, Баккер — Верратти (Эррера, 64), Паредес (Паредес, 82) — Рафинья (Ди Мария, 63), Неймар — Кин (Сарабия, 81), Мбаппе.

Бордо: Костиль — Кватенг (Бенито, 46), Байс, Косельни, Сабали — Заркан (Уден, 59), Отавио, Башич (Адли, 58), Хван (Де Превиль, 59) — Бен-Арфа, Маджа (Бриан, 81).

Предупреждения: Пембеле — Отавио