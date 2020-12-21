Франция

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Франции.

В рамках 16-го тура французской Лиги 1 в очном противостоянии сошлись две команды, которые ведут непосредственную победу за лидерство в турнирной таблице — Лилль и ПСЖ.

По итогам двух таймов выявить сильнейшего не удалось, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, Лилль вернул себе лидирующую строчку, а ПСЖ вынужден довольствоваться третьей позицией.

Смотрите обзор матча Лилль — ПСЖ:

Лилль — ПСЖ — 0:0

Лилль: Меньян — Челик, Жозе Фонте, Ботман, Рейнилдо — Иконе (Веа, 61), Андре (Шека, 79), Сумаре, Бамба — Языджи (Дэвид, 61), Йылмаз

ПСЖ: Навас — Керер, Маркиньос, Кимпембе (Баккер, 81) — Флоренци (Эррера, 87), Гуйе, Верратти, Курзава (Дагба, 87) — Рафинья (Дракслер, 77), Кин, Ди Мария (Мбаппе, 77)

Предупреждения: Керер, Кимпембе