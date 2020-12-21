Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Франции.
Лилль — ПСЖ, GEtty Images
21 декабря 2020, 12:25
В рамках 16-го тура французской Лиги 1 в очном противостоянии сошлись две команды, которые ведут непосредственную победу за лидерство в турнирной таблице — Лилль и ПСЖ.
По итогам двух таймов выявить сильнейшего не удалось, а финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.
Таким образом, Лилль вернул себе лидирующую строчку, а ПСЖ вынужден довольствоваться третьей позицией.
Смотрите обзор матча Лилль — ПСЖ:
Лилль — ПСЖ — 0:0
Лилль: Меньян — Челик, Жозе Фонте, Ботман, Рейнилдо — Иконе (Веа, 61), Андре (Шека, 79), Сумаре, Бамба — Языджи (Дэвид, 61), Йылмаз
ПСЖ: Навас — Керер, Маркиньос, Кимпембе (Баккер, 81) — Флоренци (Эррера, 87), Гуйе, Верратти, Курзава (Дагба, 87) — Рафинья (Дракслер, 77), Кин, Ди Мария (Мбаппе, 77)
Предупреждения: Керер, Кимпембе