Франция

Телевизионная компания Mediapro больше не будет показывать игры чемпионата.

Лига профессионального футбола Франции расторгла контракт с телевизионным транслятором Mediapro. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, разрыв контракта лиги и основного транслятора был подтвержден коммерческим судом Нантера.

Дело в том, что из-за падений доходов, Mediapro больше не в силах выплачивать LFP прописанные в соглашении средства (830 миллионов евро). Долг компании перед лигой уже составляет 350 миллионов евро.

Несмотря на это, LFP пошла на мировую, и готово сократить сумму долга до 100 миллионов евро, так как многие французские клубы вообще остались без денег за трансляции.

Также источник сообщает, что новым транслятором может стать Canal +, который готов предложить за пакет прав 590 миллионов евро и еще 100 миллионов, в случае если его рейтинги поднимутся.

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