Франция

Бернар Гинеду скончался на 74-м году жизни.

Автор первого гола в истории Пари Сен-Жермен Бернар Гинеду скончался на 74-м году жизни, об этом французский гранд сообщает в своем Twitter.

Гинеду был выпускником Парижской академии RC. Он провел один сезон с клубом во втором дивизионе, прежде чем присоединиться к Стад Сен-Жермен в 1966 году, где и продолжил учебу.

В 1970 году Stade Saint-Germain объединился с Paris FC, чтобы создать клуб Paris Saint-Germain. Таким образом, Бернар Гинеду присоединился к недавно сформированному клубу.

В 1974-1977-м годах француз выступал за Монако, за который забил 4 гола в 94-х играх.

Вашему вниманию видео первого гола в истории ПСЖ: