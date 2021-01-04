Франция

Итальянский нападающий впечатлил своей результативностью на старте сезона.

Как стало известно Sky Sports, французский Пари Сен-Жермен ведет переговоры с английским Эвертоном относительно полноценного выкупа контракта итальянского нападающего Мойзе Кина, который в данный момент сезона выступает за "красно-синих" на правах арендного соглашения.

Сразу после своего прихода на пост главного тренера действующего чемпиона Франции, аргентинский специалист Маурисои Почеттино выразил желание сохранить 20-летнего форварда в обойме клуба по завершению текущего сезона.

Сообщается, что клуб из Ливерпуля готов начать переговоры о полноценном трансфере футболиста, если предложение от французской стороны покроет финансовые затраты "ирисок" в момент выкупа Кина из туринского Ювентуса (27,5 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt).

Sky Sports утверждает, что ПСЖ готов заплатить за нападающего 31 млн фунтов (35 млн евро) уже в зимнее трансферное окно.

По состоянию на данный момент, в новом сезоне Мойзе Кин сумел провести 20 матчей (1164 минуты) в футболке парижан, в которых отличился 11-ю точными ударами и одной голевой передачей.

Текущая трансферная стоимость игрока составляет 25 млн евро, по данным все того же портала.

Следующий матч с возможным участием итальянского форварда состоится 6 января, когда ПСЖ в гостях сыграет против Сент-Этьена.