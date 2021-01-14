Франция

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов матча за Суперкубок Франции.

Франция также успела в середине отчетной недели разыграть Суперкубок страны. Действующий чемпион Лиги 1 сумел второй раз кряду поднять над головой данный трофей, обыграв в решающем поединке Марсель с помощью точных ударов от Икарди и Неймара. Примечательно, что данный успех стал первым для Маурисио Почеттино в качестве главного "красно-синих".

Смотрите видео голов и обзор матча ПСЖ — Марсель:

ПСЖ — Марсель 2:1

Голы: Икарди, 39, Неймар, 85 — Пайе, 89.

ПСЖ: Навас — Флоренци, Маркиньос, Диалло, Курзава (Кимпембе, 65) — Паредес (Данилу, 88), Верратти, Эррера (Сарабия, 90) — Ди Мария (Неймар, 65), Икарди (Кин, 88), Мбаппе.

Марсель: Манданда (Пеле, 46) — Сакай, Гонсалес, Чалета-Цар, Нагатомо (Лирола, 66) — Ронжье (Жермен, 80), Камара, Гуйе (Сансон, 56) — Товен, Пайе, Радоньич (Бенедетто, 56).

Предупреждения: Мбаппе — Радоньич, Нагатомо, Лирола, Альваро.