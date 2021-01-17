Франция

У одного из наиболее дорогостоящих футболистов планеты возникли проблемы с забитыми мячами.

Несмотря на гостевую победу ПСЖ над Анже в рамках 20-го тура французской Лиги 1, звездному нападающему Киллиану Мбаппе коллектива Маурисио Почеттино нечем похвастаться в плане индивидуальной результативности.

Единственный точный удар в отчетной игре оказался на счету защитника Лейвина Курзава, что означало продление серии без забитых мячей для 22-летнего французского форварда до четырех поединков, в которых он выходил на поле в стартовом составе. Об этом сообщает статистический портал Stats du Foot.

Данный показатель стал повторил негативный промежуток выступлений игрока образца апреля-мая 2018-го года.

Всего в текущем сезоне на счету Мбаппе уже числится 14 забитых голов и восемь голевых передач в 21 матче (1536 минут) за "красно-синих".

Обезопасить себя от установления нового антирекорда Киллиан сможет в следующем домашнем матче ПСЖ против Монпелье.