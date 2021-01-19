Football.ua предлагает следить за всеми переходами чемпионата Франции во время зимнего трансферного окна.
Ислам Слимани, getty images
19 января 2021, 21:22
Представители Лиги 1 довольно скромно ведут себя во время зимнего трансферного окна, но несколько интересных переходов уже успели состояться.
Сокращения:
ва — возврат аренды
ар — аренда
са — свободный агент
н — нападающий
п — полузащитник
з — защитник
в — вратарь
Примечание: суммы указаны в таблице согласно данным авторитетного портала Transfermarkt.
|
Клуб
|
Пришли
|
Ушли
|
Анже
|
|
|
Бордо
|
|
Пабло (з. Локомотив М, 2,5)
|
Брест
|
Жан Лукас (п. Лион, ар), Муез Хассен (в, са)
|
Хериберто Тавареш (н. Фамаликан, ар)
|
Дижон
|
|
Аурельен Шейдлер (н. Нанси, ар)
|
Ланс
| Гаетан Робейл (н. Генгам, ва)
| Шарлес Боли (п. Париж, ар), Дидье Деспрез (в. Париж, са), Гаетан Робейл (н. Валансьен, ар), Сирилл Байала (нн. Аяччо,, са)
|
Лилль
|
|
Адама Сумаро (з. Болонья, ар)
|
Лион
|
Ислам Слимани (н. Лестер, са)
|
Мусса Дембеле (н. Атлетико, ар, 1,5), Жан Лукас (п. Брест, ар)
|
Лорьян
|
|
|
Марсель
|
Поль Лирола (з. Фиорентина, ар)
|
Флориан Шабролле (п. Аяччо, са), Кевин Строотман (п. Дженоа, ар)
|
Метц
|
Эрнест Боахен (з. Райнбов, са)
|
Пол Делекру (в. Аннеси, са)
|
Монако
|
|
Жемерсон (з. Коринтианс, 0,68)
|
Монпелье
|
Матиас Суарес (з. Насьональ, ва)
|
|
Нант
|
|
|
Ним
|
Наомичи Уеда (з. Серкль Брюгге, ар)
|
Кевин Денки (н. Серкль Брюгге. ?)
|
Ницца
|
Вильям Салиба (з. Арсенал, ар)
|
|
ПСЖ
|
|
Хесе (н. са)
|
Реймс
|
|
|
Ренн
|
|
|
Сент-Этьенн
| Бубакар Фолл (в. Гуедиавайе, са)
| Стефан Руффье (в. конец карьеры)
|
Страсбур
|
|