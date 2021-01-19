Представители Лиги 1 довольно скромно ведут себя во время зимнего трансферного окна, но несколько интересных переходов уже успели состояться.

Сокращения:

ва — возврат аренды
ар — аренда
са — свободный агент

н — нападающий
п — полузащитник
з — защитник
в — вратарь

Примечание: суммы указаны в таблице согласно данным авторитетного портала Transfermarkt.

Клуб

Пришли

Ушли

 Анже

Анже

 

 

Бордо

Бордо

 

 Пабло (з. Локомотив М, 2,5)

Брест

Брест

 Жан Лукас (п. Лион, ар), Муез Хассен (в, са)

  Хериберто Тавареш (н. Фамаликан, ар)

Дижон

Дижон

 

 Аурельен Шейдлер (н. Нанси, ар)

Ланс

Ланс

  Гаетан Робейл (н. Генгам, ва)  Шарлес Боли (п. Париж, ар), Дидье Деспрез (в. Париж, са), Гаетан Робейл (н. Валансьен, ар), Сирилл Байала (нн. Аяччо,, са)

Лилль

Лилль

 

 Адама Сумаро (з. Болонья, ар)

Лион

Лион

 Ислам Слимани (н. Лестер, са)

 Мусса Дембеле (н. Атлетико, ар, 1,5), Жан Лукас (п. Брест, ар)

Лорьян

Лорьян

    

Марсель

Марсель

 Поль Лирола (з. Фиорентина, ар)

Флориан Шабролле (п. Аяччо, са), Кевин Строотман (п. Дженоа, ар)

Метц

Метц

 Эрнест Боахен (з. Райнбов, са)

 Пол Делекру (в. Аннеси, са)

Монако

Монако

 

 Жемерсон (з. Коринтианс, 0,68)

Монпелье

Монпелье

 Матиас Суарес (з. Насьональ, ва)

 

Нант

Нант

 

 

Ним

Ним

  Наомичи Уеда (з. Серкль Брюгге, ар)

 Кевин Денки (н. Серкль Брюгге. ?)

Ницца

Ницца

 Вильям Салиба (з. Арсенал, ар)

 

ПСЖ

ПСЖ

 

 Хесе (н. са)

Реймс

Реймс

 

 

Ренн

Ренн

 

 

Сент-Этьенн

Сент-Этьенн

  Бубакар Фолл (в. Гуедиавайе, са)  Стефан Руффье (в. конец карьеры)

Страсбур

Страсбур

    