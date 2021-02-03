Франция

Экс-форвард сборной Франции стал спортивным директором Йера.

Бывший нападающий ПСЖ, Арсенала, Реала, Челси и ряда других клубов Николя Анелька продолжает набираться опыта в качестве футбольного функционера после завершения карьеры профессионального футболиста.

Попробовав свои силы в качестве тренера юниоров (Лилль), советника (Рода), играющего наставника (Мумбаи Сити) и ассистента главного тренера (Шанхай Шеньхуа), 41-летний француз решил во второй раз стать спортивным директором.

Теперь Николя Анелька будет занимать эту должность не в алжирском Хуссейн Дей, а во французском клубе Йер, который выступает в четвертом по силе дивизионе страны (Национальный чемпионат 2).

Пресс-служба Йера на своем официальном сайте отмечает, что мнение Николя Анелька "будет иметь большой вес" в руководстве, а всемирная известность предоставят клубу новые связи с учетом прошлого опыта работы и выступлений француза во многих странах мира.

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