Франция

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 24-го тура французской Лиги 1.

В центральном поединке 24-го тура французской Лиги 1 провансальский Марсель на своем поле не смог оказать сопротивления действующему чемпиону, пропустив дважды уже до завершения первого получаса игры (0:2). Как и полагается поединкам подобного ранга, встреча не обошлась без красных карточек, а хозяева поля были вынужден встречать финальный свиток вдесятером.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Марсель — ПСЖ 0:2

Голы: Мбаппе, 9, Икарди, 24

Марсель: Манданда — Сакаи, Альваро (Перрен, 78), Чалета-Цар, Нагатомо (Лирола, 56) — Ронжье (Кюизанс, 88), Камара, Гуйе — Товен (Томас, 78), Жермен (Бенедетто, 56), Пайе.

ПСЖ: Рико — Флоренци (Керер, 88), Маркиньос, Кимпембе, Курзава — Гуйе, Паредес (Данилу, 66), Верратти — Ди Мария (Сарабия, 11, Кен, 88), Икарди (Неймар, 65), Мбаппе.

Предупреждения: Гуйе — Паредес, Икарди.