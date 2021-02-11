Франция

Бразилец вынужденно покинул поле во втором тайме игры против Кана.

Пари Сен-Жермен отправился в гости к Кану в рамках 1/32 финала Кубка Франции, где подопечные Томаса Тухеля одержали минимальную победу благодаря голу Мойзе Кина.

Тем не менее, данный успех парижского гранда был омрачен травмой Неймара, полученной во втором тайме игры.

Звездный бразилец повредил приводящую мышцу левой ноги, из-за чего не смог продолжить матч и покинул поле на 60-й минуте.

Стоит отметить, что в следующем матче ПСЖ ожидает противостояние с Ниццой в Лиге 1 (13 февраля), а после этого парижанам предстоит выезд в Барселону на поединок плей-офф Лиги чемпионов.

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