Франция

Аргентинский специалист вскоре может стань новый главным тренером "провансальцев".

Главный тренер Атлетико Минейро Хорхе Сампаоли вскоре может вернуться к работе в Европы, возглавив французский Марсель.

Как сообщает журналист Николо Скира, 60-летний аргентинец ведет переговоры с руководством "бело-голубых".

По информации источника, Сампаоли близок к тому, чтобы подписать с Марселем контракт до 2022 года.

Напомним, в начале сезона "провансальцами" руководил Андре Виллаш-Боаш, который со скандалом покинул команду в начале февраля.

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