Франция

Команда плотно застряла в середине турнирной таблицы французской Лини 1.

Как стало известно французскому изданию France Football, американские владельцы клуба из Лиги 1, жирондинского Бордо, в ближайшее время намерены найти покупателя на свой внушительный актив.

Согласно оперативным данным, представители инвестиционного фонда King Street уже успел провести несколько переговоров с возможными покупателями, однако исключили для них возможность покупки в результате недостаточной степени обоснования обеспеченности финансовыми средствами и их происхождением.

King Street однажды уже обжегся на продаже Бордо, когда в 2018 году передал права собственности в адрес кампании GACP, однако новый инвестор быстро привел состояние дел внутри команды в непригодное состояние для дальнейшего развития, после чего, уже в декабре 2019 года фонду пришлось выкупать акции клуба обратно.

В последнее время, все чаще поднимается вопрос о возможном начале процесса банкротства для французской команды, что позволит сразу закрыть три проблемные позиции для последующей продажи: списание долгов, привлечение покупателей "чистого материала" и отсутствие понижения в классе, согласно решению комитета Федерации футбола Франции от 12 ноября 2020 года.

В текущий момент сезона Бордо занимает 11-ю строчку французской Лиги 1, сумев за 27 сыгранных матчей набрать лишь 33 очка, что на 26 пунктов меньше, чем у лидера национального первенства — Лилля.

В следующем туре жирондинский клуб сыграет домашний поединок против ПСЖ.