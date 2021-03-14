Франция

Ранее функционера обвиняли в отрицании проблем с расизмом на стадионах.

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре продолжит оставаться на своем посту в ближайшие четыре года. Об этом сообщает L’Equipe.

Функционер получил поддержку большинства клубов Лиги 1 и региональных лиг страны, набрав 73% голосов. По итогам голосования Ле Гре опередил Фредерика Тириеса (25,1%) и Мишеля Мулена (1,9%).

79-летний функционер впервые был избран президентом ФФФ в 2011 году. За время его руководства сборная Франции выиграла мундиаль 2018 года, а также стала финалистом домашнего Евро-2016.

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