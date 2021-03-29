Франция

Французский защитник поделился опытом выступлений за каталонский гранд.

В один из последних дней европейского трансферного окна французский центральный защитник каталонской Барселоны Жан-Клер Тодибо принял решение отправиться искать игровую практику в аренде в Ницце у себя на родине, так как не входил в планы Рональда Кумана, после возвращения из полугодичного вояжа в португальскую Бенфику.

Как покажет время, решение футболиста оказалось правильным, и сейчас он является одним из приближенных к основному составу игроков во французском клубе, уже успев провести за два месяца девять поединков (730 минут).

Исходя из опыта неудачной попытки закрепиться в составе Барселоны, а также успешных выступлений в своем текущем клубе, французский футболист попытался в интервью L'Equipe совершить сравнение между своими ощущениями во время выступления в различных коллективах.

"Находится в обойме Барселоны и не играть — де***о. Я ничем не помог команде, хотя и выиграл в итоге медали Ла Лиги. Это была липовая победа, с точки зрения моего вклада в ее завоевание.

Я играл тогда, когда уже все было решено в плане борьбы за чемпионский титул. Поэтому, я бы предпочел бороться за жизнь в составе Седана в Четвертой лиге Франции, чем оставаться в каталонском клубе и не играть. По крайней мере, там куда меньше необоснованной критики в твой адрес.

Мне не хватало смирения, серьезности и профессионализма. До сих пор не знаю, кем себя тогда возомнил. Но сейчас я делаю все возможное для того, чтобы однажды тренеры мне сказали: "Ты изменился к лучшему". Все остальное не важно. Если вы будете обращать слишком много внимания на мнение посторонних людей, то впадете в депрессию", — подытожил француз.

Следующий матч Ниццы, в котором сможет принять участие Тодибо, состоится 4 апреля, когда "орлята" отправятся на гостевую игру против Нанта.