Франция

Полузащитник провел уже семь матчей в составе "взрослой" команды.

Как сообщает французское издание L'Équipe, Ницца сделала предконтрактное предложение 18-лентему атакующему полузащитнику ПСЖ Кайсу Руис-Атилю, который ранее вступил в трения с руководством своего клуба относительно вопроса о продлении контракта.

Талантливый французский футболист, который все еще продолжает выбирать между сборными Франции и Марокко, и прошедший академии Лиона, каталонской Барселоны и ПСЖ, нередко попадал в заявку в первой половине сезона, и даже успел семь раз (181 минут) появиться на футбольном поле в матче за "взрослую" команду.

Однако, отказ от продления заканчивающегося этим летом контратака, стал формальным основанием для руководства "красно-синих" исключить игрока из состава первой команды.

Сообщается, что за игроком сразу начал вести наблюдение туринский Ювентус, однако руководство "зебр" захотело выкупить контракт игрока, после чего оставить его в аренде в ПСЖ, что пошло вразрез с планами самого футболиста на свою дальнейшую карьеру.



С куда более приемлемыми предложениями выступили Нант, Бордо и Монпелье, однако "канарейки" рискуют потерять место в Лиге 1 по итогу текущего сезона, а "жирондинцы" не попадают в спектр интересов футболиста.

Поэтому, остается вполне очевидный вариант с Ниццей, которая сразу предложила игроку пятилетнее соглашение, с подписным бонусом, распределенным по ходу всего срока выступлений. В это же время, сторона Руиса-Атиля запрашивает немедленную выплату бонуса и более короткие сроки самого контракта, а также ожидает смены тренерского штаба клуба, которая ожидается в ближайшее время.

Помимо Ниццы, на игрока также выходили клубы из немецкой Бундеслиги и испанской Ла Лиги.