Франция

Обновленное соглашение бразильского вингера будет рассчитано до 2026 года.

Звездный нападающий Неймар близок к продлению контракта с Пари Сен-Жермен, что подтверждают в окружении самого футболиста. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, приближенные к бразильскому вингеру люди в интервью France Football заявили, что Неймар хочет остаться в ПСЖ, и он полностью доволен прогрессом данного проекта.

Ожидается, что вскоре 29-летний бразилец подпишет новый контракт с парижским грандом до 2026 года, где будет предусмотрен "огромный бонус" за победу в Лиге чемпионов. При этом сумма этого бонуса не уточняется.

В текущем сезоне Неймар провел в футболке ПСЖ 21 поединок во всех турнирах, в которых ему удалось отметиться 13-ю забитыми мячами и 8-ю результативными передачами.

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