Франция

Нассер Аль-Хелайфи верит, что звездные футболисты останутся.

Пари Сен-Жермен в рамках поединка 1/4 финала Лиги чемпионов принимал на своем поле Баварию и потерпел минимальное поражение, но все равно вышел в следующую стадию.

Президент парижан Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал триумф своей команды, отметив, что у Неймара и Мбаппе нет причин уходить из клуба.

"Наша цель — пройти как можно дальше. Наша цель — выйти в финал и выиграть турнир. Мы будем делать это матч за матчем. Сегодня все было великолепно. Мы могли забить 3 или 4 мяча, но в итоге вышли дальше. Верю в нашу команду, которая выросла и теперь у нее больше опыта. Мы выиграли у Барселоны и Баварии, это очень много значит. Мы хотим побеждать в Лиге чемпионов. Я очень горжусь командой.

Мы много вложили в клуб, чтобы выиграть Лигу чемпионов и все доступные трофеи. У Неймара и Килиана Мбаппе нет причин уходить. У нас действительно есть все, чтобы выиграть все турниры. У нас отличная команда. Мы уважаем других. Нам нужно работать больше с каждым днем. Вера есть. Секрет в работе. Детали тоже имеют значение", — приводит слова президента ПСЖ GFFN.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Пари Сен-Жермен — Бавария.