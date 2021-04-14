Франция

Бразильский нападающий не собирается покидать парижан.

Неймар подтвердил, что останется в Пари Сен-Жермен, несмотря на слухи о его уходе в ближайшее трансферное окно.

"Продление контракта? Это больше не проблема. Очевидно, что здесь, в ПСЖ, я чувствую себя очень комфортно и как дома.

Я чувствую себя более счастливым, чем был раньше", — приводит слова Неймара ESPN Brazil.

Бразильский футболист провел 107 поединков в футболке ПСЖ, в которых отметился 83 голами и 49 результативными передачами.

Напомним, что президент ПСЖ уверен в том, что у Неймара и Килиана Мбаппе нет причин уходить из команды.