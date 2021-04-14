Бразильский нападающий не собирается покидать парижан.
Неймар, getty images
14 апреля 2021, 11:25
Неймар подтвердил, что останется в Пари Сен-Жермен, несмотря на слухи о его уходе в ближайшее трансферное окно.
"Продление контракта? Это больше не проблема. Очевидно, что здесь, в ПСЖ, я чувствую себя очень комфортно и как дома.
Я чувствую себя более счастливым, чем был раньше", — приводит слова Неймара ESPN Brazil.
Бразильский футболист провел 107 поединков в футболке ПСЖ, в которых отметился 83 голами и 49 результативными передачами.
Напомним, что президент ПСЖ уверен в том, что у Неймара и Килиана Мбаппе нет причин уходить из команды.