Франция

Наставник ПСЖ прокомментировал возможный трансферов одного из наиболее звездных игроков его команды.

Пока французский Пари Сен-Жермен вовсю готовится к проведению домашнего поединка против английского Манчестер Сити в рамках полуфинала Лиги чемпионов УЕФА, у журналистов испанского издания AS появилась возможность провести беседу с главным тренером "красно-синих" Маурисио Почеттино, во время которой он рассказал о работе с ключевыми атакующими футболистами его команды — Килианом Мбаппе и Неймаром.

"Килиан очень любит футбол, и готов говорить о нем постоянно. Он спрашивает об Англии — как там играют, какой менталитет и какая культура? Ровно также и об Испании или Аргентине. Он каждый день смотрит игры из Англии, Франции, Италии, Германии.

Ему всего 22 года, но он очень зрелый для своих лет, уверенный в своем таланте и открытый миру. Он, конечно, может говорить со мной по-французски, но также прекрасно говорит по-английски и по-испански. Я говорю с ним на английском и испанском — даже больше на английском, чем на испанском.

Я сказал ему на днях: "Мне нужно попрактиковаться в французском с тобой, чтобы привыкнуть к Парижу", и он сказал: "Конечно, но для меня лучше говорить по-английски". Он любит практиковать разные языки.

Перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов в Барселоне, я сказал ему, что однажды выиграл на Камп Ноу матч во главе Эспаньола, на что он с уверенностью ответил: "ОК, завтра будет второй". Я спросил: "Уверен?', а он ответил: "Да, не волнуйся. Мы победим". Уже после игры, уходя с поля, он кричал мне: «Я же говорил! Я же говорил", — резюмировал свою оценку французу аргентинский специалист.

Также, Почеттино не оставил без внимания персону бразильского нападающего Неймара: "С Неймаром очень просто работать, так как вам не нужно за ним наблюдать. Наоборот, он будет всегда ходить за вами и искать что-то новое для себя. С первого дня моего пребывания в Париже он был очень открыт для работы и общения. Он очень скромный, всегда слушает и полноценно выполняет инструкции.

У бразильцев есть что-то особенное внутри. Они любят футбол, потому что для них он сродни танцам. Они так и играют, будто танцуют. Когда я был игроком ПСЖ, моим партнером был Роналдиньо. Сейчас — я уже тренер, и работаю с Неймаром, поэтому знаю, о чем говорю. Самое главное для бразильцев — уверенность в своих силах. Тогда их очень сложно остановить".

Также главный тренер ПСЖ высказался о перспективах своей команды в текущем розыгрыше главного клубного турнира Старого Света: "Целью парижан последних 10 лет было выиграть Лигу чемпионов, и клуб очень усердно работает над тем, чтобы достичь этого результата. Последний шаг всегда дается труднее всего. Но, если мы уже дошли до полуфинала, то зачем останавливаться? Мы полны решимости побеждать везде, где принимаем участие", — подытожил Почеттино.

Напомним, что матч ПСЖ — Манчестер Сити состоится 28 апреля. Начало в 22:00 по киевскому времени.