Франция

Александр Летелье выбыл на четыре недели, а Хуан Бернат продолжает набирать форму.

Пари Сен-Жермен готовится к предстоящему поединку 35-го тура французской Лиги 1 против Ланса, который состоится первого мая в 18:00, с определенными кадровыми проблемами.

Как сообщает официальный сайт парижан, в следующем матче тренерский штаб Маурисио Почеттино не сможет рассчитывать как минимум на трех футболистов, в числе которых оказался звездный нападающий Килиан Мбаппе.

22-летний француз получил травму правой голени в прошлой встрече чемпионата страны против Меца, однако он все-таки сыграл после этого в первом полуфинале Лиги чемпионов против Манчестер Сити.

Кроме того, отмечается, что голкипер Александр Летелье перенес успешную операцию на пальце правой руки, из-за чего будет отсутствовать в течение следующих четырех недель.

Что касается крайнего защитника Хуана Берната, который в последний раз появлялся на поле в середине сентября прошлого года, то он продолжает набирать физическую форму после длительного отсутствия.

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