Франция

Вклад нападающего в успехи ПСЖ был оценен на родине.

Согласно информации на фанатской странице бразильского нападающего французского Пари Сен-Жермен Неймара в социальной сети Twitter, игрок был удостоен звания Лучшего игрока 2020-го года в Бразилии (Samba d'Or), выступающего за рубежом.

Успехи игрока в сезоне-2019/20 не остались незамеченными со стороны организаторов престижной для латиноамериканской страны премии, а 19 голов и 12 голевых передач за 27 матчей в составе действующих чемпионов Франции, которые увенчались участием в финале Лиги чемпионов УЕФА против мюнхенской Баварии, позволили футболисту рассчитывать на получение награды.

Всего же, в 2020 году Неймар забил 23 гола за 30 проведенных матчей.

Для нападающего ПСЖ это будет уже четвертый Золотой мяч Бразилии в карьере, который станет первым с 2015-го года. В прошлом сезоне Алиссон Беккер был лауреатом данной премии.

Стоит отметить, что единственным футболистов, выступавшим в Украине, который был в числе тройки главных претендентов на получение награды стал в 2012-м году Виллиан, выступавший за донецкий Шахтер. Однако, нападающего в том сезоне опередили Тиаго Силва и Рамирес.

К слову, именно защитник лондонского Челси до недавних пор разделял с Неймаром первенство по количеству побед в голосовании — 3 раза.