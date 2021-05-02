Франция

Голкиперу также удалось достичь внушительных показателей своего бывшего одноклубника.

В рамках 35-го тура французской Лиги 1 лидер национального первенства, Лилль, на своем поле принимал Ниццу, сумев одолеть соперников за счет двух безответных мячей.

Отсутствие пропущенных голов в активе "догов" позволяет им не только продолжать удерживать статус команды с наилучшей обороной в текущем сезоне национального первенства Франции, но и обеспечивает регулярным обновлением рекордных показателей отдельных исполнителей.

В частности, согласно информации от статистического ресурса Stats Du Foot, голкипер Лилля Майк Меньян со своим показателей в 19 "сухих" матчей в текущем розыгрыше Лиги 1 не только сумел достичь рекордных показателей своего бывшего одноклубника Кевина Траппа образца сезона-2015/16, но и продолжил единоличного возглавлять рейтинг наиболее надежных голкиперов среди топ-5 европейских лиг.

Воспитанник Пари Сен-Жермен в текущем сезоне провел уже 44 матча во всех турнирах, в течении которых пропустил 37 голов, и 21 раз отстоял "на ноль".

Контракт 25-летнего исполнителя с Лиллем, за который Меньян выступает с лета 2015 года, подходит к завершению в конце следующего сезона, а его текущая стоимость на трансферном рынке составляет 25 млн евро.