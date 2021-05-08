Футболиста нашли мертвым в его доме.
Кристоф Револь, ФК Гавр
08 мая 2021, 09:55
Бывший вратарь ПСЖ и легенда Тулузы Кристоф Револь скончался в возрасте 49 лет. Об этом сообщает пресс-служба ПСЖ.
"С глубокой печалью Пари Сен-Жермен узнал о смерти своего бывшего голкипера Кристофа Револя. Его семье и близким Клуб выражает самые искренние соболезнования", — пишет пресс-служба клуба.
Тело футболиста найдено в его дома, а о причинах смерти пока не уточняется.
За свою продолжительную карьеру Револь также выступал за Гавр и Ренн. После завершения карьеры в 2010 году стал скаутом Гавра.
В 2012 и 2015 годах он становился исполняющим обязанности главного тренера Гавра. Помимо деятельности скаута Кристоф работал и спортивным директором клуба.
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