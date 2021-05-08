Франция

Бразилец надолго задержится в Париже.

Нападающий ПСЖ Неймар подписал новый контракт с клубом. Об этом сообщила пресс-служба парижан.

Новое соглашение заключено на четыре года, до лета 2025 года.

Нынешний контракт бразильца с клубом завершался в следующем году, а переговоры по нового контракту шли на протяжении полугода.

"Мне очень приятно остаться в ПСЖ, потому что я очень счастлив в Париже. Быть частью этой команды — настоящая гордость. Так что я очень рад продлению контракта и надеюсь выиграть здесь намного больше трофеев", — сказал Неймар.

Напомним, Неймар перебрался в ПСЖ в 2017 году из каталонской Барселоны за 222 миллиона евро. Его текущая стоимость на портале Transfermarkt составляет 110 миллионов евро.