Франция

Французский клуб вскоре сменит наставника.

Лион продолжает поиск претендентов на замену главному тренеру Руди Гарсие, который покинет клуб по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.

По информации источника, французский клуб рассматривает четыре кандидатуры на данный пост. В шорт-лист "олимпийцев" входят бывший тренер Ниццы Патрик Виейра, наставник Лилля Кристоф Гальтье, тренер Ривер Плейт Марсело Гальярдо и наставник Сассуоло Роберто Де Дзерби.

На сегодняшний день Лион занимает третье место в турнирной таблице Лиги 1. До конца розыгрыша осталось 2 тура.