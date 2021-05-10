Франция

В игроке якобы заинтересован лично Маурисио Почеттино.

Несмотря на многочисленные слухи относительно возможного ухода в ближайшее трансферное окно, полузащитник французского Пари Сен-Жермен Юлиан Дракслер, по всей видимости, останется в столице Франции до 2024-го года.

27-летний немецкий футболист пользовался лишь малой долей внимания Томаса Тухеля, когда тот возглавлял "красно-синих", однако, с приходом на пост главного тренера Маурисио Почеттино ситуация изменилась куда в лучшую сторону для игрока в плане получения игрового времени.

Как отмечает итальянский журналист Фабрицио Романо, именно благодаря личной заинтересованности аргентинского наставника в услугах игрока было принято решение продолжать отношения с Дракслером.

В текущем сезоне на счету немца уже 32 поединках, в которых он стал автором четырех забитых мячей и семь раз отдавал голевую передачу.

Также, стоит отметить, что ПСЖ намерен в ближайшее время решить вопрос с трудоустройством Алессандро Флоренци, который также не в полной мере доволен предоставляемым ему объемом игрового времени.