Франция

Названы претенденты на почетную награду.

Руководителе французской Лиги 1 составили список тренеров, которые будут претендовать на звание лучшего по итогам сезона-2020/21.

В данный список попали: Руди Гарсия из Лиона, Франк Эс из Ланса, Нико Ковач (Монако), Кристоф Гальтье из Лилля и Кристоф Пелиссье из Лорьяна.

Отметим, что на данный момент в чемпионате лидирует Лилль за два тура до его окончания. Таким образом именно Гальтье лидирует в гонке тренеров.

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