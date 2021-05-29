Франция

Итальянец вернется в римскую Рому.

Стремительно приближается 31 мая – последний день арендного соглашения итальянского защитника Пари Сен-Жермен Алессандро Флоренци, права на которого принадлежат римской Роме.

Однако, коллектив из столицы Франции, по всей видимости, не особо стремится активировать опцию выкупа 30-летнего игрока, реализация которой обойдется "красно-синим" в 9 млн евро.

Несмотря на свой статус, Флоренци в текущем сезоне принял участи в 36-и матчах за парижский клуб, оформив два забитых мяча и одну голевую передачу.

При этом, известные итальянские журналисты — Фабрицио Романо и Никола Скира — сходятся в едином мнении, что коллектив Маурисо Почеттино всерьез настроен заполучить флангового защитника миланского Интера Ашрафа Хакими за 60 млн евро, что напрямую влияет на желание руководства клуба совершать выкуп Флоренци из Ромы.

Таким образом, итальянский защитник может вернуться в свой базовый клуб уже этим летом, где будет выступать под руководством Жозе Моуриньо.