Франция

Футбольный функционер в очередной раз выразил приверженность УЕФА.

Суперлига Европы — неудавшийся проект отдельных футбольных клубов, который лишь в первые несколько дней своего существования будоражил новостные ленты своими подробностями, однако его организаторы до сих пор пожинают плоды своих решений.

Одним из первых, кто публично выступил против создания данного турнира, был президент французского Пари Сен-Жермен Насер Аль-Хелаифи, который в очередной раз выступил с интервью для локальной прессы, поделившись своим мнением по поводу данного состязания.

"Футбол существует уже много лет, в то время как идеей новосозданной Суперлиги было точно не защита духа футбола и его интересов.

Каждый клуб может становиться лоббистом реформаторских идей, но радикально идти наперекор устоявшимся традициям, все-таки, не стоит.

Считаю, что каждая футбольная команда должна иметь равные возможности по участию в международных состязаниях, а успешность квалификации в них должна зависеть только от ее результатов на футбольном поле. При этом, европейские клубы должны продолжать выступать под эгидой УЕФА, так как это позволяет нам сохранять единство позиций в достаточно сложных вопросах.

Лига чемпионов — это очень громкий бренд, который создавался не одно десятилетие, и который нам необходимо сохранить всеми силами. Безусловно, мы должны реформировать турнир таким образом, чтобы он был максимально ориентирован на запросы рынка. Тоже самое касается и национальных первенств", — подытожил катарский бизнесмен.

Стоит отметить, что события, связанные с созданием Суперлиги Европы, помогли Насеру Эль-Хелаифи перейти на должность главы Европейской ассоциации клубов (ECA), которую ранее добровольно освободил руководитель туринского Ювентуса Андреа Аньелли.