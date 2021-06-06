Франция

В клубе не думают об уходе наставника.

Руководство французского ПСЖ даже не думает о возможном уходе Маурисио Почеттино с поста тренера клуба.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, боссы парижан уверены в том, что аргентинец останется, несмотря на слухи о его возвращении в Тоттенхэм.

Более того, именно наставник принимал участие в потенциальном переходе Джорджиньо Вейналдума в клуб. Он несколько раз звонил игроку и уговаривал перебраться в Париж.

Напомним, что Почеттино возглавил ПСЖ в начале этого года. Под руководством экс-наставника Тоттенхэма парижане выиграли Кубок и Суперкубок Франции, но в чемпионате финишировали на втором месте.

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