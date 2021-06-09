Франция

Футболист будет выступать в аутсайдере турнира.

Бывший полузащитник мадридского Реала Энцо Зидан усилил клуб из второго дивизиона Франции Родез.

Футболист подписал соглашение на один год и будет выступать под номером 5.

Отметим, что его отец Зинедин Зидан более десяти лет назад стал акционером Родеза. Более того, клуб находится в регионе, где родилась мать Энцо.

В минувшем сезоне Лиги 2 Родез занял 15 место в таблице. Что касается Зидана-младшего, то его последним клубом был марокканский Видад.

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