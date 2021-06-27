Франция

Футболист продолжит выступать во Франции.

Французская Ницца выкупила контракт защитника Жан-Клера Тодибо у каталонской Барселоны. Об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".

Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро. Также каталонский клуб получит порядка семи миллионов в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Тодибо сыграл за Ниццу 15 матчей в Лиге 1 и стал одним из лидеров коллектива.

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