Футболист продолжит выступать во Франции.
Тодибо , ФК Ницца
27 июня 2021, 18:56
Французская Ницца выкупила контракт защитника Жан-Клера Тодибо у каталонской Барселоны. Об этом сообщает пресс-служба "сине-гранатовых".
Сумма трансфера составила 8,5 миллионов евро. Также каталонский клуб получит порядка семи миллионов в качестве бонусов.
В минувшем сезоне Тодибо сыграл за Ниццу 15 матчей в Лиге 1 и стал одним из лидеров коллектива.
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