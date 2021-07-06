Франция

Футболист отказывается посещать предсезонные занятия.

Полузащитник французского Лионе Хуссем Ауар, который находится на прицеле у множества клубов из топ-чемпионатов, отсутствует на предсезонных сборах вместе со своей командой.

Официальной причиной в клубе назвали простуду, однако французским СМИ удалось узнать, что 23-летний футболист начал саботировать тренировочный процесс ради потенциального трансфера.

Футболист посетил первое занятие Лиона в это межсезонье, которое было намечено на 1 июля, и прошло под руководством новоиспеченного наставника "ткачей" Петера Боша, но с тех пор не присутствовал больше ни на одной тренировке.

Сообщается, что Ауар был крайне расстроен ситуацией вокруг ухода нападающего Мемфиса Депая, которого, по его мнению, клуб должен был стараться сохранить всеми возможными средствами.

Еще в прошлом сезоне Ауар мог оказаться в лондонском Арсенале, однако Лион тогда сумел убедить игрока остаться за счет возможности побороться за место в Лиге чемпионов УЕФА. Кроме "канониров", на футболиста также претендовали туринский Ювентус и французский Пари Сен-Жермен.

Трансферный портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 42 млн евро.

В прошлом сезоне Ауар отыграл 33 матча, в которых забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.