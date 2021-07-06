Франция

Марокканский фулбек представлен в качестве игрока парижского гранда.

Пари Сен-Жермен официально объявил о подписании правого защитника Ашрафа Хакими, права на которого ранее принадлежали миланскому Интеру.

22-летний марокканец подписал с новым клубом долгосрочный контракт, который будет рассчитан до лета 2026 года.

В минувшем сезоне Ашраф Хакими провел в футболке Интера 45 поединков во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. В стане "нерадзурри" марокканский латераль также успел завоевать чемпионство Серии А.

Отмечалось, что трансфер Ашрафа Хакими из Интера обойдется Пари Сен-Жермен в 70 миллионов евро.

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