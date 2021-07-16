Лилль на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с центральным защитником Жозе Фонте. 

37-летний португалец подписал с "догами" новый контракт, который будет рассчитан до лета 2022 года.

В прошлом сезоне Жозе Фонте провел за Лилль 43 поединка во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.