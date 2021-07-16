Португальский центрбек продолжит выступать за "догов".
Жозе Фонте, Getty Images
16 июля 2021, 19:31
Лилль на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с центральным защитником Жозе Фонте.
37-летний португалец подписал с "догами" новый контракт, который будет рассчитан до лета 2022 года.
В прошлом сезоне Жозе Фонте провел за Лилль 43 поединка во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
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