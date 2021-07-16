Франция

Португальский центрбек продолжит выступать за "догов".

Лилль на своем официальном сайте объявил о продолжении сотрудничества с центральным защитником Жозе Фонте.

37-летний португалец подписал с "догами" новый контракт, который будет рассчитан до лета 2022 года.

🔴 Le LOSC a le plaisir d’annoncer la prolongation du contrat de José Fonte.



Le défenseur central international portugais, 114 matchs sous le maillot lillois et capitaine du LOSC champion de France 2021, a paraphé un nouveau bail d’une saison supplémentaire avec le Club 🔽 — LOSC (@losclive) July 16, 2021

В прошлом сезоне Жозе Фонте провел за Лилль 43 поединка во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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