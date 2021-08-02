Франция

Дела у аргентинского наставника во французском коллективе идут не лучшим образом.

Накануне, действующий чемпион французской Лиги 1, Лилль, сумел впервые в своей истории завоевать Суперкубок Франции, в решающем поединке обыграв Пари Сен-Жермен, прекратив гегемонию "красно-синих" в очередном состязании на внутренней арене.

Единственный мяч в данной игре оказался на счету у португальского полузащитника "догов" Шеки, который нанес результативный удар в концовке первого тайма (1:0).

Таким образом, главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино потерпел уже свое восьмое поражение в 35-и официальных поединках, с момента начала работы во французском коллективе, что составляет 22,9% от общего числа встреч.

Как сообщает ресурс RMC, этот показатель — худший в истории парижского клуба, от момента выкупа клуба катарскими инвесторами.