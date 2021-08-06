Франция

Бразильский хавбек продолжит карьеру в США.

Луис Араужо в матче с Челси, Getty Images

Луис Араужо в матче с Челси, Getty Images

Полузащитник Лилля Луис Араужо может продолжить карьеру в МЛС. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, ожидается, что 25-летний бразилец перейдет в Атланта Юнайтед.

Французский клуб заработает на продаже Луиса Араужо 10 миллионов евро. Атланта Юнайтед близка к завершению этого трансфера.

В прошлом сезоне бразильский хавбек провел за Лилль 37 поединков во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассистав.

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