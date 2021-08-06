Аргентинец переедет во Францию.
Лионель Месси, Getty Images
06 августа 2021, 21:26
Нападающий Лионель Месси, который не продлил контракт с Барселоной, перейдет ПСЖ. Об этом сообщает журналист Footmercato Санти Аун.
По его информации, парижане договорились о переходе с футболистом. Более того, боссы клуба провели встречу с отцом Месси, в ходе которой согласовали все детали.
ПСЖ еще со вчерашнего дня пытается заполучить в свой состав Месси. Также на футболиста, по информации СМИ, претендовал и Манчестер Сити.
Ранее сообщалось, что Неймар предложил Месси 10 номер в случае перехода в ПСЖ.
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