Франция

Украинец моет сыграть против Мбаппе и компании.

Украинский нападающий Труа Николай Кухаревич оказался в заявке на матч первого тура против ПСЖ.

Всего в список на игру попал 21 футболист. Символично, украинец заявлен под 21 номером.

Отметим, что матч Труа — ПСЖ состоится 7 августа. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, Кухаревич перешел в Труа из львовского Руха в зимнее трансферное окно, однако доигрывал сезон в украинском клубе.

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