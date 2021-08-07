"Монегаски" потеряли очки в домашней игре.
Монако - Нант, getty images
07 августа 2021, 00:28
Монако в рамках поединка первого тура чемпионата Франции принимал на своем поле Нант и сыграл вничью со счетом 1:1.
"Монегаски" смогли открыть счет на 14 минуте усилиями Мартинша, однако гости восстановили паритет благодаря точному удару Кастеллетто.
Монако — Нант 1:1
Голы: Мартинш, 14 — Кастеллетто, 42
Монако: Нюбель — Агиляр, Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике (Якобс, 72) — Мартинш (Фофана, 72), Диоп, Тчуамени, Жан Лукас (Сидибе, 82), Фолланд (Бен-Йеддер, 59), Боадю (Головин, 59).
Нант: Лафонт — Аппиа, Паллуа, Кастеллетто, Фабио (Траоре, 84) — Блас (Эмон, 79), Жиротто, Перейра (Коршья, 63), Мутуссами, Коло-Муани (Коко, 79) — Саймон (Мерлен, 83).